O São Paulo anunciou a renovação de contrato com o atacante Lucas Moura por três anos. O camisa 7 retornou ao Tricolor em agosto depois de quase 11 anos na Europa e tinha contrato até dezembro.

A permanência de Lucas foi divulgada por meio de um vídeo nas mídias sociais do São Paulo, no qual profissionais do clube e a própria família do atleta pedem a sua permanência no Tricolor.

