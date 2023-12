Em um trenó puxado por quatro renas, o Papai Noel desfilou pelas ruas de Parintins e chegou à Cidade da Criança “Pichita Cohen” na noite desta quinta-feira( 21), abrindo a programação natalina realizada pela Prefeitura de Parintins. A festividade se estende até o dia 25 de dezembro.

Uma árvore de 20 metros iluminou a Cidade da Criança com a chegada do Papai Noel, onde uma multidão aguardava com alegria e emoção. O local, todo decorado e iluminado com a temática natalina, reuniu a família parintinense, em especial, as crianças para um momento de alegria e brincadeiras, que só o Natal consegue criar.

A deputada Mayra Dias abriu o evento anunciando para o dia 23 a distribuição de brinquedos. “Hoje é um dia muito especial, com muita diversão, guloseimas, pois, nessa época natalina não poderia ser diferente. Preparamos tudo com muito amor e carinho para as crianças de Parintins. Obrigada a todos que estão fazendo essa magia acontecer”, agradeceu a deputada.

O prefeito Bi Garcia, um dos mais entusiasmados no evento, ressaltou o compromisso que a Prefeitura de Parintins tem com as crianças. “Estamos em um espaço exclusivo para as crianças que é a Cidade da Criança, nosso trabalho é todo dia. Hoje estamos iniciando essa semana de festa de Natal para as crianças e para a família parintinense”, destacou.

No palco, danças coreografadas apresentadas pelos alunos do Centro Educacional Infantil Marinópolis, animação da Palhatecaria do CRÁS União e o Coral da Inclusão deram o tom da magia natalina. Tudo acompanhado com os olhos atentos da criançada.

A festa também contou membros do legislativo parintinense, representados pelos vereadores Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves. Secretários e coordenadores municiapis também estiveram presentes no evento.

Até o dia 25, em todas as tardes o Papai Noel estará na Cidade da Criança a partir das 17h comandando uma variada programação de brincadeiras e guloseimas. No dia 23 acontece a distribuição de cerca de 5 mil brinquedos.