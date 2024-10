O Santos conquistou uma importante vitória ao derrotar o Ituano por 2 a 0, em partida realizada, nesta segunda-feira (28), no estádio Novelli Júnior. O time alvinegro ainda quebrou um tabu de dez anos sem vencer o rival como visitante. O último triunfo em Itu ocorreu em 2014, no mesmo ano que o Santos perdeu o título do Paulistão para o clube do interior. Os gols da equipe santista foram marcados por Serginho e Guilherme, que ajudaram o time a alcançar 62 pontos na tabela. Com esse resultado, o Santos se distanciou do Ceará, que ocupa a quinta posição, com uma diferença de oito pontos, e pode garantir seu retorno à primeira divisão na próxima rodada. A estreia do goleiro Diógenes como titular não trouxe a reação esperada para o Ituano, que permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação com apenas 34 pontos.

O time da casa não conseguiu se recuperar após sofrer os gols e teve dificuldades em criar jogadas ofensivas ao longo da partida. O Santos, por sua vez, demonstrou um controle efetivo do jogo, especialmente no segundo tempo. Wendel Silva foi um dos destaques do Santos, contribuindo diretamente para os dois gols da equipe. A atuação do jogador foi fundamental para que o time alvinegro mantivesse a vantagem e administrasse o resultado sem grandes sustos. O Ituano, mesmo jogando em casa, não conseguiu pressionar e ficou à mercê das jogadas do adversário. ‘O próximo desafio do Santos será contra o Vila Nova, marcado para o próximo sábado. Já o Ituano terá um confronto difícil contra o CRB na segunda-feira, onde buscará uma reação para tentar escapar da zona de rebaixamento. A situação do time de Itu se complica a cada rodada, e a pressão aumenta para conseguir os pontos necessários.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA