A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) anunciou a prorrogação das inscrições para seus editais, juntamente com a implementação de novas medidas de acessibilidade e inclusão. Em um esforço para tornar seus processos seletivos mais acessíveis, a PNAB agora oferece resumos dos editais em áudio e tradução em Libras.

Essas iniciativas visam garantir que pessoas com deficiência auditiva ou visual tenham total acesso às informações e possam participar das oportunidades culturais.

A ampliação das medidas de inclusão reflete o compromisso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em promover a inclusão e facilitar o acesso aos editais de fomento às políticas públicas culturais.

O objetivo é garantir que todos, independentemente de suas condições, tenham a oportunidade de participar de maneira ativa de todos os processos.

Anne Paiva de Alencar, assessora de políticas culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ressaltou a diferença da Pnab em relação às leis anteriores, destacando o espaço reservado para pessoas com deficiência.

“A Pnab traz a possibilidade do PcD também agir como gestor, como trabalhador da cultura, pessoas que estão propagando a sua arte”, afirmou Anne, destacando a inovação em prever cotas específicas para pessoas com deficiência dentro dos projetos.

Acesso à informação

Além das medidas de acessibilidade, a PNAB lançou cartilhas informativas que orientam os proponentes durante o processo de inscrição. As cartilhas, disponíveis nos anexos de cada edital, detalham requisitos, prazos e documentações necessárias para cada edital, tornando o processo mais simples e acessível.

Entre os editais contemplados estão os editais de Proponentes Negros, Proponentes Trans, Literatura, Teatro, Hip Hop e o de Cultura Popular.

Essas medidas visam diminuir prováveis burocracias que poderiam afastar o interesse público de artistas que pretendem submeter as suas ideias e projetos.

Marssiclea Brito, Gerente de Acessibilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, também comentou sobre a importância de tornar os editais mais compreensíveis para os surdos.

“Com a publicação do edital da PNAB, analisamos que, para atender a comunidade surda de uma melhor forma, seria gravarmos um vídeo em Libras. Assim, garantimos que não restem dúvidas sobre os direitos e obrigações referentes aos editais”, explicou Marssiclea.

Com essas ações, o Governo do Estado reforça seu papel na democratização do acesso à cultura, assegurando que mais pessoas possam contribuir com suas propostas e enriquecer a diversidade cultural do país.

O post Cultura: PNAB amplia acessibilidade com novas iniciativas de inclusão apareceu primeiro em Portal Você Online.