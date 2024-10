O prefeito reeleito de Manaus, David Almeida, participou de uma série de entrevistas 24h depois da vitória na eleição do último domingo (27) nas emissoras de rádio e TV e estabeleceu prioridades para os próximos quatro anos à frente da gestão municipal. Uma delas é a segurança pública, que receberá maior atenção.

Anunciando que a Guarda Municipal terá reforço no efetivo, o prefeito afirmou que, já no início de 2025, serão incorporados os aprovados no concurso público e mais investimentos estão previstos para que a capital tenha cerca de 1.500 guardas municipais.

“Nós já armamos, equipamos e modernizamos a Guarda Municipal, com um efetivo hoje de 450 a 480 guardas. Nós vamos colocar mais 230 guardas armados já no início do ano. Até o final de 2025, devemos chamar o cadastro reserva, que é entre 120 e 150 guardas, e nós vamos ter um maior efetivo. Para os próximos anos, vamos fazer mais concurso público, para que a gente possa ter um efetivo de 1.500 homens, com a guarda patrimonial e guarda armada, e assim também ajudar na segurança pública da cidade de Manaus”, assegurou o Almeida.

Na área da saúde, o chefe do Executivo municipal disse que em 2025 será dado o andamento para início da construção do Hospital Municipal Dia, assim como da Cidade do Autista. “Para o ano que vem, nós já temos para o primeiro semestre, a contratação do projeto e licitação do Hospital Municipal Dia e também da Cidade do Autista, além de darmos continuidade a compra e aquisição de ônibus novos para melhorar o transporte coletivo”, informou.

Além da segurança e saúde, o prefeito ressaltou que a educação continuará sendo prioridade, tendo estabelecido a meta de posicionar Manaus na primeira colocação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que graças a sua gestão alcançou pela primeira vez na história o 5° lugar, saindo da 13ª colocação entre as capitais brasileiras, além de ampliar ainda mais o número de vagas em creches. A atual gestão municipal dobrou o número de vagas, saltando de cerca de 5,1 mil para 10,3 mil, com o compromisso de ofertar mais 6 mil vagas nos próximos anos.

O prefeito ainda disse que serão construídas duas novas feiras de grande porte em Manaus: a feira do Mutirão e a feira do Viver Melhor.

Ações em 2024

E, ainda neste ano, o prefeito anunciou que vai assinar, dentro de 30 dias, a ordem de serviço para construção do complexo viário na zona Oeste da capital, localizado no cruzamento das avenidas Brasil com a Coronel Teixeira.

Também será dada a ordem de serviço para a construção de três conjuntos habitacionais do projeto de moradias populares e inaugurações de mais unidades de saúde, escolas, feiras e mercados e a entrega de mais ônibus novos para a frota do transporte coletivo.

