O Corinthians respira no Brasileirão. Em um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Timão conseguiu uma importante vitória ao bater o Cuiabá por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), na Arena Pantanal. Memphis Depay, de pênalti, fez o gol que tira a equipe paulista do grupo dos quatro piores da competição. Foi apenas a segunda vitória alvinegra fora de casa.

Em um jogo de poucas emoções, Memphis foi às redes de pênalti, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, coube ao Corinthians administrar a vantagem, sem sofrer grandes sustos.

Com o resultado, o Corinthians chega aos 35 pontos e pula para a 15ª posição. O Cuiabá se complica ainda mais. O Dourado aparece em penúltimo, com 27, faltando sete rodadas para o fim do Brasileirão.

O Corinthians enfrenta o Racing, quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), na Argentina, pelo segundo jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Em seguida, faz o clássico contra o Palmeiras, segunda-feira (4), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Cuiabá pega o Red Bull Bragantino, sábado (2), às 16h (horário de Brasília), em Bragança Paulista.

