O Santos apresentou oficialmente Zé Ivaldo e Luisão como novos reforços para a defesa da equipe nesta terça-feira (14). Com a recente transferência de Jair para o Botafogo, a competição por uma posição entre os titulares se intensifica, com a presença de Gil, Luan Peres e João Basso como concorrentes diretos. Luisão, que tem apenas 21 anos, expressou sua admiração por Gil: “Cresci vendo o Gil jogar, é um ídolo para mim e fico feliz em dividir o ambiente, a concentração com ele. É bom trabalhar com grandes zagueiros”. O jovem zagueiro firmou um contrato de quatro anos com o Santos após se destacar em sua passagem pelo Novorizontino.

Por sua vez, Zé Ivaldo, de 27 anos, chega ao clube por meio de um empréstimo do Cruzeiro, com a possibilidade de compra ao final do período, que se estende até dezembro. Ele acredita que sua experiência e versatilidade serão fundamentais para se adaptar ao estilo de jogo do técnico Pedro Caixinha, mencionando sua capacidade de atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral direito. O Santos, que foi vice-campeão na última edição do Campeonato Paulista, está se preparando para sua estreia na competição contra o Mirassol. O jogo está agendado para esta quinta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro.

