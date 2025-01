O zagueiro Kike Salas, do Sevilla, foi detido pela polícia na Espanha sob a suspeita de manipulação de resultados em partidas do Campeonato Espanhol. Ele é acusado de receber cartões amarelos de forma deliberada, com o intuito de beneficiar amigos que apostam em jogos. A investigação aponta que Salas buscava ser advertido pelos árbitros em momentos estratégicos. Na temporada anterior, o jogador acumulou dez cartões amarelos, sendo que sete deles foram recebidos nos últimos oito jogos, frequentemente nos minutos finais das partidas. Até o momento, nesta edição do campeonato, ele já recebeu três advertências. A situação levantou preocupações sobre a integridade das competições esportivas.

Após prestar depoimento e entregar seu celular às autoridades, Kike Salas foi liberado e poderá continuar seus treinos. Ele é um jogador promissor, tendo integrado a seleção sub-21 da Espanha e renovado seu contrato com o Sevilla até 2029, com uma cláusula de rescisão estipulada em 50 milhões de euros. A liga espanhola manifestou interesse em participar de qualquer investigação judicial relacionada ao caso. O Sevilla, por sua vez, está ciente da detenção do atleta e está monitorando a situação de perto. Caso Salas seja considerado culpado, ele poderá enfrentar consequências tanto no âmbito penal quanto no esportivo.

Esse incidente é reminiscentes de um caso envolvendo o brasileiro Lucas Paquetá, jogador do West Ham, que também está sendo investigado por manipulação de cartões amarelos para influenciar apostas. Paquetá tem uma audiência marcada para março e, se for condenado, poderá enfrentar uma suspensão mínima de seis meses ou até mesmo a proibição de atuar no futebol profissional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira