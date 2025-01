A Câmara Municipal de Manaus (CMM) informa que o sistema de consulta das Cotas para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) 2024, que esteve temporariamente indisponível, já foi reestabelecido na tarde desta terça-feira (14), e está funcionando normalmente.

A medida foi tomada pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), devido a ajustes técnicos necessários para a implantação de um novo modelo de consulta, o que é uma prática comum durante o recesso parlamentar.

O período de recesso é tradicionalmente aproveitado para realizar a revisão e atualização de todos os sistemas, incluindo o site da Câmara e outras plataformas institucionais. As atualizações visam melhorar a funcionalidade e a transparência dos serviços, sem prejudicar o andamento das atividades legislativas.

A principal mudança no sistema foi a implementação de uma nova interface para a consulta das cotas, com o objetivo de tornar o processo mais ágil. O modelo anterior, que estava em vigor desde 2023, foi aprimorado com um novo design, facilitando a pesquisa e o acesso às informações.

Testes adicionais continuam a ser realizados para garantir que, quando os trabalhos legislativos forem retomados, o sistema esteja totalmente otimizado, garantindo o acesso aos dados com total transparência.

O post CMM: sistema de consulta do Cotão é reestabelecido após ajustes técnicos apareceu primeiro em Portal Você Online.