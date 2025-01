A votação para o impeachment de Augusto Melo, presidente do Corinthians, será retomada na próxima segunda-feira (20). A convocação foi feita por Romeu Tuma Júnior, que preside o Conselho Deliberativo do clube. As discussões estão agendadas para ocorrer na sede do Corinthians, com horários marcados para as 18h e 19h, onde será analisada a suposta gestão temerária do presidente, especialmente em relação ao contrato com a empresa Vai de Bet. Augusto Melo contesta a votação, afirmando que ela viola o estatuto do Corinthians. Ele ressalta que a Comissão de Ética havia recomendado a suspensão da votação até que as investigações da Polícia Civil sobre a Vai de Bet fossem concluídas.

Atualmente, essas investigações estão em sua fase final, e a diretoria do clube deve ser convocada para prestar esclarecimentos nos próximos meses. Esta será a terceira tentativa de realizar a votação. A primeira data, marcada para 28 de novembro, foi adiada por questões de segurança, com o apoio de membros da torcida Gaviões da Fiel a favor de Melo. A segunda data, 2 de dezembro, também não se concretizou devido a uma liminar que impediu a votação, a qual foi posteriormente revogada em 12 de dezembro. Caso o impeachment seja aprovado, Osmar Stabile, que ocupa o cargo de primeiro vice-presidente, assumirá a presidência e terá um prazo de até cinco dias para convocar uma Assembleia Geral, onde a votação final ocorrerá.

Para que a destituição de Melo seja efetivada, é necessária a aprovação da maioria simples entre os 302 conselheiros do clube. Em 26 de novembro, o Conselho de Orientação do Corinthians apresentou um novo pedido de destituição, alegando gestão temerária e um agravamento na saúde financeira do clube. Este pedido foi respaldado por uma recomendação unânime dos 13 membros do Cori e avança independentemente do andamento das investigações da Polícia Civil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira