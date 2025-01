A Câmara Municipal deixou de exibir no site oficial a opção de transparência que mostrava os gastos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Com isso, desde a semana passada, não é possível acompanhar quanto cada vereador de Manaus gastou nos meses passados.

Cada vereador dispõe, atualmente, de R$ 33 mil por mês, que geralmente são gastos com combustível, material de expediente, gastos relacionados a assessorias específicas e quaisquer outros tipos de excepcionalidade. A opção de transparência foi retirada do ar exatamente depois que David Reis (Avante) reassumiu a Casa como presidente e no mês em que veículos de comunicação costumam produzir reportagens mostrando os gastos dos parlamentares no ano anterior.

O link da CEAP ainda está disponível no site. Entretanto, não é possível selecionar qualquer parlamentar para acompanhar os gastos. Com isso, a população fica sem poder saber com o que cada vereador gastou.

Em outubro do ano passado, o site Vocativo chegou a fazer um levantamento de quais vereadores mais gastavam. De acordo com a reportagem, Raulzinho (MDB), Sassá da Construção Civil (PT) e Lissandro Breval (Progressistas) somados, gastaram R$ 3.723.569,33 doCotão, entre 2021 e 2024.

Salário

Vale lembrar que, além do cotão mensal, os 41 vereadores da CMM terão subsídio mensal reajustado de R$ 18 mil para R$ 26 mil a partir de 2025. O aumento aos parlamentares é de 37%.

