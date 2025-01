O Santos confirmou a chegada de dois novos zagueiros: Zé Ivaldo, que chega por empréstimo do Cruzeiro até o final de 2025, e Luisão, adquirido do Novorizontino com um contrato que se estende até 2028. Essas contratações são uma resposta à saída do defensor Jair, que foi negociado com o Botafogo.

Zé Ivaldo, de 27 anos, traz consigo uma bagagem significativa e deve formar a dupla de zaga com Gil. Por sua vez, Luisão, de apenas 21 anos, destacou-se na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 e teve um desempenho notável na última temporada, onde participou de 41 partidas e anotou três gols.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além das contratações dos zagueiros, o Santos está em processo de avaliação médica com o atacante Tiquinho Soares, que chega do Botafogo. O clube também está próximo de fechar acordos com o volante Thaciano e o lateral Leo Godoy, ampliando assim suas opções para a temporada.

Leia também

Liverpool, Chelsea e Manchester City avançam com goleadas na Copa da Inglaterra



Casares antecipa acerto do São Paulo com lateral Enzo Díaz, do River Plate



Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA