A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM) emitiu um alerta aos empresários do estado, recomendando que antecipem suas compras e reforcem estoques para se prepararem para uma nova estimativa em 2025.

A recomendação vem após dados da Defesa Civil do Amazonas indicam a possibilidade de uma nova seca intensa no estado. A entidade destaca que essa medida visa “evitar os prováveis ​​aumentos no custo dos fretes e atrasos na recepção de mercadorias”.

Segundo o presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, a recomendação é uma resposta aos desafios enfrentados pelo comércio amazonense nas últimas secas históricas.

Em um vídeo enviado aos empresários, Frota enfatizou a necessidade de planejamento: “Planejar agora é o melhor caminho para reduzir riscos e proteger seu negócio”. Ele alertou para os problemas causados ​​pela seca, que afetam não apenas a produção, mas ta

A preocupação da Fecomércio-AM se fundamenta nas graves consequências econômicas das estimativas anteriores. A seca de 2024, por exemplo, acarretou um prejuízo de mais de R$ 3,2 bilhões no Amazonas, considerando os gastos extras com logística, obras emergenciais e reforço de estoques. A estimativa é de que a

O setor de comércio, que é o principal gerador de empregos e arrecadação no Amazonas, é particularmente vulnerável a essas características climáticas. Embora o comércio esteja intimamente ligado à atividade industrial da Zona Franca de Manaus, ele também depende da estabilidade climática para garantir a fluidez das operações logísticas, fundamentais para a entrega de mercadorias. A Fecomércio-AM, ao fazer esse alerta, espera

Em 2024, o Amazonas registrou um crescimento de 5,7% no Produto Interno Bruto (PIB), puxado pelo setor de serviços, que inclui o comércio. A indústria, por sua vez, teve um crescimento

A previsão climática para 2025, de acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), indica que o primeiro trimestre será marcado por chuvas mais intensas em algumas regiões da Amazônia Legal, como Amapá e norte do Pará. No entanto, a expectativa é que, mesmo com

Diante deste cenário, a Fecomércio-AM reforça a importância de um planejamento antecipado, não apenas como forma de mitigar os danos causados ​​pela estimativa, mas também para garantir a estabilidade dos negócios em um momento

