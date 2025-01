Com o início das notificações pelos radares, o número de infrações na avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus, apresentou uma redução significativa de 90%.

Na primeira semana do período educativo, foram registradas quase 60 mil infrações. Já na primeira semana do período de cobrança, iniciado no dia 2 de janeiro, esse número caiu para 5,8 mil autuações, conforme dados preliminares do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Na primeira quinzena de junho de 2024, quando os radares foram instalados no período educativo, foram registradas 59.899 infrações, com uma média de superior a oito mil por dia e registros de veículos passando pelos pontos em velocidade acima de 200 quilômetros por hora.

O número reduzido de notificações reflete o sucesso da campanha educativa e o período de adaptação de sete meses que antecedeu o início das notificações.

Durante essa fase, os motoristas foram orientados sobre o limite de velocidade de 60 quilômetros na via, os pontos onde os equipamentos estão instalados e a importância de respeitar as normas de trânsito, garantindo, assim, um trânsito seguro para todos.

A instalação dos radares faz parte de um esforço contínuo da administração municipal para reduzir acidentes e melhorar a segurança nas vias.

“Os números mostram que a população respondeu às ações de conscientização. É um avanço significativo para uma cidade que busca um trânsito mais responsável e seguro”, destacou o prefeito em exercício e diretor-presidente do IMMU, Renato Junior.

O registro de mortes no trânsito de Manaus também reforça a necessidade de uma fiscalização mais efetiva, principalmente em vias de fluxo intenso.

Em 2024, há registros de que 309 pessoas perderam a vida nas ruas da capital, o número é 21% maior que no ano anterior. Acidentes envolvendo motociclistas também cresceram 31% em 2024, quando foram registradas 158 mortes, contra 120 no ano de 2023.

Os radares monitoraram o excesso de velocidade, ajudando a promover a segurança viária em uma das avenidas de maior fluxo da capital. A prefeitura enfatiza que o objetivo da medida não é punir, mas educar, garantindo que as vias sejam utilizadas com responsabilidade e respeito às regras de trânsito.

Com os dados iniciais positivos, a expectativa é que o número de notificações continue caindo nas próximas semanas, consolidando o comportamento consciente dos condutores e contribuindo para um trânsito mais harmonioso em Manaus.

Como funciona o processo de notificação

É importante frisar que a notificação não corresponde à multa. No primeiro momento, o proprietário ou condutor do veículo identificado cometendo uma infração recebe uma notificação de autuação. Essa notificação é enviada ao endereço cadastrado do proprietário do veículo e contém informações como, local, dados e hora da infração, velocidade registrada e permitida na via e identificação do equipamento utilizado.

Após a recepção da notificação, inicia-se um período em que o proprietário ou condutor pode apresentar sua defesa prévia ou, se não estava ao volante no momento da infração, realizando a indicação do condutor.

Esse prazo é estabelecido pela legislação e consta na própria notificação. As opções incluem:

Defesa Prévia: O proprietário pode argumentar contra a infração, apontando possíveis erros, como falhas no radar ou divergências nas informações.

Indicação do Condutor: Caso o proprietário não fosse o condutor no momento da infração, ele poderá identificar o condutor responsável, mediante preenchimento e envio de formulário específico junto ao Detran, com os documentos necessários em anexo.

Somente após o término dos prazos para defesa prévia e indicação do condutor, a autoridade de trânsito analisa o caso e, se considerar o procedimento a infração, aplica a deliberação correspondente.

Nesta etapa, a multa é gerada, e o proprietário ou condutor será notificado novamente, agora com os valores a serem pagos e as demais consequências, como pontos na carteira de habilitação.

Compreender essas etapas permite que os motoristas exerçam plenamente seus direitos e acompanhem o trâmite de forma correta. Além disso, é um incentivo à regularização dos dados cadastrais e maior atenção às normas de trânsito, contribuindo para a segurança nas vias.

Manter uma conduta adequada no trânsito não apenas evita multas, mas também protege vidas.

Confira os pontos onde os radares estão instalados:

* Avenida do Turismo, nº 3.727 – sentido complexo turístico Ponta Negra;

* Avenida do Turismo, oposto ao condomínio Mediterrâneo 1 – sentido aeroporto Eduardo Gomes;

* Avenida do Turismo/Avenida Thales Loureiro – sentido complexo turístico Ponta Negra;

* Avenida do Turismo, oposto ao condomínio Viver Tarumã – sentido oeste;

* Avenida do Turismo, em frente ao condomínio Viva Vida Tarumã – sentido leste;

* Avenida do Turismo, em frente a 123ª Ieadam – sentido norte;

* Avenida do Turismo, nº 12.568, oposto à empresa Vida Film – sentido oeste.

Confira o valor das multas

* Até 20% acima do limite permitido: R$ 130,16, infração média e 4 pontos na CNH;

* De 20% até 50% acima do limite permitido: R$ 195,23, infração grave e 5 pontos na CNH;

* Acima de 50% do limite permitido: R$ 880,41, infração gravíssima, 7 pontos na CNH e possibilidade de suspensão da carteira por até 18 meses.

