O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Barcelos finalizou a interligação de mais um poço no "Conjunto São Lázaro". A previsão é que esse poço disponibilize um significativo volume de água potável que possibilitará atender as novas demandas de abastecimento do sistema que atende aquela região da cidade.

De acordo com o diretor Administrativo do SAAE Salvador Florêncio, a interligação é necessária para atender ao grande consumo de água e o significativo e rápido crescimento de moradores no São Lázaro, nas proximidades da garagem municipal.

"Esse poço está ligado com o São Francisco, São Sebastião e centro. Com a implantação do poço a água chegará com mais potência no bairro de São Lázaro. O poço foi ativado hoje (25/05) as 17 horas. Funcionará todos os dias das 5h da manhã às 21h30. Em breve vamos interligar os bairros de Santo Antônio, Marará, São Pedro, e Mariuá, com isso dando mais pressão na rede de abastecimento de água." Disse também o Diretor Técnico, Edvilson Rodrigues de Araújo (Didi de Moura).

