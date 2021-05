4.7 / 5 ( 3 votos )

A Loja Eletrocenter em Barcelos já oferece há algum tempo, o serviços do Bradesco Expresso. O objetivo da Loja é trazer mais comodidade a seus clientes, além de evitar prolongadas filas para realizar atividades simples.

Entre os serviços que são oferecidos pela agência expresso, estão, pagamento de conta de água, luz e telefone, boleto de bancários, saques, recarga de créditos em celulares, empréstimos consignados e demais serviços oferecidos pelas agências Bradesco Expresso.

No local, o cliente poderá também fazer o seu crediário e aproveitar as ofertas de móveis e eletrodomésticos com preços imperdíveis que só a Eletro center tem.