Avalie o post

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reuniu nesta terça-feira (25), com o representante da FUNAI, Sr. João Mineiro, Lúcia - Representantes das SESAI Coordenadora substituta do DSEI Yanomami e Chefe do serviço de Edificações e Saneamento da SESAI - Geovana, Engenheira Civil do Dsei Yanomami.

Também participaram da reunião o Pr. Jânio, representando o Setor de terras do município, Ricardo Coordenador Dsei Yanomami em Barcelos e Gleycy, Coordenadora da Atenção Básica Municipal.

Nessa reunião teve como pauta principal, unir parcerias afim de melhorar o cuidado aos indígenas Yanomamis no município de Barcelos, cumprindo determinações do Excelentíssimo Prefeito Edson Mendes, que tem se preocupado com toda a população barcelense.