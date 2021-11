Avalie o post

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) completou nesta terça-feira (09/11), 26 anos de contribuição ao município de Barcelos. A Autarquia de serviços autônomo de água e esgoto SAAE, foi instituído em 9 de novembro de 1995, através de Lei Municipal de criação sancionada pela câmara legislativa do municipal de Barcelos.

O aniversário do SAAE é uma data que deve ser lembrada como forma de valorizar a importante função exercida pelos colaboradores que atendem com zelo e dedicação, compromisso e responsabilidade, a sede do município, distritos e diversas comunidades, com a oferta de água de qualidade, garantindo melhoria da qualidade de vida da população barcelense.

O SAAE vem, por meio deste parabenizar e agradecer o apoio da prefeitura Municipal de Barcelos na pessoa do Prefeito Edson Mendes e a todos os seus colaboradores pelas conquistas, crescimento, dedicação e principalmente compromisso com os serviços prestados à população de Barcelos.

O SAAE tem como diretor administrativo, Salvador Florêncio da Silva; e diretor operacional, Edvilson Araújo Rodrigues.

"Hoje ao completar 26 anos de funcionamento público nesse dia 9 de novembro de 2021. O SAAE vem, por meio deste parabenizar e agradecer o apoio da prefeitura Municipal de Barcelos na pessoa do Prefeito Edson Mendes e a todos os seus colaboradores pelas conquistas, crescimento, dedicação e principalmente compromisso com os serviços prestados à população de Barcelos". Disse Salvador Florêncio.

Ao assumirem os cargos de administradores, os então diretores realizaram o balanço patrimonial e uma análise preliminar das despesas e receitas. No qual foi constatado haver baixa arrecadação das taxas de Água. Diante dessa situação emergente, foi elaborado um plano de ação de incentivo para os usuários inadimplentes quitarem seus débitos em atraso desde 2017, no qual foram entregues durante o primeiro semestre de 2021, cerca de 2.600,00 notificações de débitos a domicílio, mérito compartilhado entre os servidores do SAAE.

Aviso em rádio de comunicação e em carro e moto de divulgação nas ruas. Informando sobre as modalidades de negociações.

Plano de desconto para pagamento à vista 2021, de débitos desde 2017 a 2021

(1° )Etapa de janeiro a fevereiro: desconto de 50%

(2° )Etapa de março a abril: desconto de 40%

(3°) Etapa de maio a dezembro: desconto de 30%

Plano para pagamento parcelado 2021

(1°) Etapa de janeiro a fevereiro, entrada de 20% e o restante parcelado em 12x.

(2° )Etapa de março a abril, entrada de 20% e o restante parcelado em 12x.

(3°)Etapa de junho a dezembro, entrada de 40% e o restante parcelado em 12x

Todas as etapas tiveram retorno positivo, no qual possibilitou ao SAAE , fazer investimentos de melhorias, como:

(1° )Pagamento das contas de energia , pintura e implantação de sensores automáticos das 21 casas de bomba , que são responsáveis pela capitação e distribuição da água no município de Barcelos.

(2°) Ampliação da extensão de cano de rede de água no bairro da Paz e interligação entre bairros que estão em desenvolvimento urbano como do Santo Antônio até o Marará.

(3°)Manutenção da estrutura física do escritório do SAAE, como pintura e restauração das calçadas do seu entorno, manutenção e revisão do carro do SAAE.

(4°)investimento em rádio de comunicação e fardamento para os funcionários.

(5°) Investimento para aquisição de 4 bombas submersas para potencializar a força e o volume do abastecimento de água.

(6°) Investimento de limpeza, pintura e ligação elétrica e hidráulica para ativação de dois reservatórios de água, uma localizada no centro Av. Mariuá e outra no bairro de São Francisco, localizada na Rua Alexandre Ambrósio. Para funcionamento ainda esse ano de 2021.

(7°)Investimento na aquisição de um novo computador e instalação do sistema de faturamento na máquina o que trouxe grande agilidade e eficiência ao atendimento ao Público.

Nesse período o SAAE passou por processos de ampliação e aumento da sua capacidade de atendimento de abastecimento de água à população tanto da cidade quanto do interior.

Nesse período de 11 meses foram muitas conquistas. Ainda há muito a fazer nossa equipe tem trabalhado arduamente para oferecer um serviço de qualidade aos nossos munícipes.