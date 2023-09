O deputado estadual e presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha (PMB) fez um discurso nesta terça-feira (12) indicando que o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Argentina pode ser realizado em Manaus, na Arena da Amazônia, em novembro deste ano.

A fala foi durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O parlamentar disse que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, garantiu que Manaus vai receber um jogo da seleção, mas sem especificar qual partida seria.

Rozenha esteve com o presidente da CBF na última sexta-feira (8), em Belém, quando a Seleção Canarinho venceu por 5 a 1 a Bolívia pela eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Após o discurso do parlamentar, o deputado Mário César Filho (UB), questionou se realmente a Arena da Amazônia receberia o confronto entre Neymar e Messi e Rozenha não negou a informação.

"Então, quer dizer deputado (Rozenha) que teremos Neymar contra Messi jogando aqui na Arena da Amazônia?", pergunta Mário César Filho olhando para Rozenha e na sequência completa: "Rapaz, vai ser um jogão", concluiu o deputado do UB.

Local do Brasil x Argentina

A Arena da Amazônia está na disputa para receber o clássico entre Brasil e Argentina, no dia 21 de novembro, partida pela 6ª rodada das Eliminatórias.

A escolha da capital amazonense deve-se a logística, pois o Brasil joga no dia 16 do mesmo mês na Colômbia. E Manaus é a cidade mais próxima para evitar grande deslocamento da seleção. Mas, outros estádios são cotados para receber o jogo: Mané Garrincha, no Distrito Federal, e Neo Química Arena, na capital paulista.

Copa do Mundo Feminina

Rozenha confirmou que Manaus será uma das 10 cidades-sedes na candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Segundo o presidente da FAF, a certeza veio após reunião com o presidente da CBF, na última sexta-feira.

O deputado ainda revelou que uma reunião será realizada entre CBF, o Governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus para tratar sobre a candidatura. A previsão é que essa reunião ocorra no dia 22 deste mês, segundo o parlamentar.