A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) vai iniciar a partir das 15 horas (de Brasília) desta terça-feira, 12, a venda de ingressos para final da Copa da Libertadores da América de 2023. Presidente do órgão, Alejandro Domínguez pediu para que os interessados fiquem atentos com as publicações da entidade nas redes sociais. A decisão está marcada para acontecer no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de novembro. Até o momento, os finalistas da competição não foram conhecidos. De um lado da chave, uma semifinal será disputada entre Palmeiras e Boca Juniors. Do outro, Fluminense e Internacional fazem um duelo brasileiro. Essas partidas estão marcadas para ocorrer entre 27 de setembro e 5 de agosto.

¡BUENAS NOTICIAS para los fanáticos de la Gloria Eterna! Hoy martes desde las 15:00h (BRT) estarán disponibles para la venta las entradas para la Final de la @CONMEBOL @Libertadores, que se disputará el 4/11 en el estadio @maracana de Río de Janeiro ¡Atentos a las redes de… pic.twitter.com/gsEfAof0BK — Alejandro Domínguez (@agdws) September 12, 2023