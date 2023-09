Escolher um curso universitário ou a profissão dos sonhos é um desafio para muitas pessoas. Para ajudar os estudantes que estão confusos na escolha da carreira, a empresária, influenciadora digital e professora universitária, Patrícia Volponi, apresentará a palestra gratuita “Jornada de Possibilidades”, no dia 23 de setembro (sábado), a partir das 9h15, na 11ª edição da Feira Norte do Estudante (FNE).

O evento acontecerá no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada - Zona Centro-Sul da cidade, com entrada gratuita. A FNE é considerada a maior feira voltada aos estudantes e à carreira profisisonal da Região Norte e será realizada do dia 20 a 23 de setembro, com entrada gratuita.

Com graduação multidisciplinar em Letras, Secretariado Executivo Bilíngue e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Patrícia Volponi atua há mais de 15 anos no mercado e tem passagens por grandes empresas. Além disso, ela é fundadora da marca EntreLinhas Marketing, produz conteúdos sobre Psicologia no Instagram e no YouTube, e atua como professora no ensino superior.

Em sua palestra na FNE, Patrícia destacará como todo aprendizado é valioso e importante para a trajetória profissional e pessoal. “Hoje nós vivemos muitas possibilidades de estudo, de carreira, de criação de negócios, entre outros. O que é bom, mas também requer uma reflexão sólida sobre o que de fato queremos para as nossas vidas, seja para quem ainda vai entrar no mundo profissional, seja para quem se encontra insatisfeito no momento. Sem uma reflexão íntima, ficaremos perdidos e desanimados. Então, a minha palestra será um momento desafiador e inesquecível para quem estiver presente. Conto com a presença de todos”, convida a professora.