O Real Madrid empatou por 1 a 1 com o Mallorca na estreia do Campeonato Espanhol, neste domingo (18). Em sua primeira partida pela liga com a camisa do merengue, Kylian Mbappé não conseguiu evitar o empate do atual campeão na visita ao estádio Son Moix. O Real saiu na frente com um gol do brasileiro Rodrygo, aos 13 minutos do primeiro tempo, após uma bela assistência de Vinícius Júnior. No entanto, o Mallorca empatou no início da segunda etapa, aos 8 minutos, com um gol de cabeça de Vedat Muriqi, após cobrança de escanteio de Dani Rodríguez. O ex-palmeirense Endrick ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Mallorca ainda teve chances de virar o jogo, especialmente em um chute de Antonio Sánchez aos 43 minutos, que passou por cima do gol. A situação do Real Madrid se complicou nos minutos finais, quando o lateral Ferland Mendy foi expulso por uma falta violenta em Muriqi, deixando a equipe merengue com dez jogadores. Em outra partida deste domingo, o Rayo Vallecano surpreendeu ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1, com gols de Jorge De Frutos e Sergio Camello no segundo tempo. A Real Sociedad, que disputará a Liga Europa nesta temporada, conseguiu descontar apenas nos acréscimos, com Martín Zubimendi.

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira