O Botafogo está de volta à liderança do Brasileirão, e em grande estilo. Sem poupar, o Alvinegro entrou com força máxima, sobrou fisicamente, engoliu o Flamengo no segundo tempo e goleou por 4 a 1, com gols dois gols de Matheus Martins, um de Igor Jesus e outro de Mateo Ponte, enquanto Bruno Henrique descontou. E o Glorioso ainda perdeu um pênalti.

Dizem que o primeiro gol nunca se esquece, e Matheus Martins vai ter dois para eternizar na memória. Reforço do clube para o segundo semestre, o atacante desencantou em seu quarto jogo pelo Botafogo. E foi com requintes de crueldade: ele entrou aos 28 do segundo tempo, já com 2 a 1 no placar, e transformou a vitória em goleada com dois gols.

Com a vitória, o Botafogo vai a 46 pontos e tira a liderança do Fortaleza, que foi a 45 no último sábado (17). Já o Flamengo fica mais longe da ponta, é ultrapassado pelo Palmeiras e cai para o quarto lugar, com 41 pontos (o Rubro-Negro tem um jogo a menos).

Os dois times decidem suas vidas nas oitavas de final da Libertadores: o Alvinegro joga na quarta-feira (21) contra o Palmeiras, às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque. No mesmo horário, só que na quinta-feira (22), o Rubro-Negro visita o Bolívar na temida altitude de 3.600m de La Paz, na Bolívia.

