O prefeito e candidato a reeleição David Almeida (Avante) recebeu, neste domingo (18) os pastores Jonatas Câmara (presidente da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas- IEADAM), Moisés Melo (vice-presidente) e Elienai Reis (2º vice-presidente). No encontro foi anunciado o apoio da IEADAM ao projeto de reeleição de David.

“Esta decisão tem a ver com o que é justo. ‘O Senhor é justo e ama a justiça’, diz as Escrituras. David muito honra os evangélicos com a grande transformação que fez e está fazendo em Manaus, beneficiando a todos. E por reconhecer isto, seguiremos ao seu lado com alegria neste projeto em apoio a estas mudanças. Reconhecemos o valor de todos que disputam este pleito, mas reconhecemos em David um projeto exitoso de gestão e cuidado para todos”, declarou pastor Jonatas à reportagem.

Durante o encontro, David reconheceu a importância desta decisão e enfatizou seu compromisso em seguir mudando Manaus para melhor. “Todas as manhãs medito nas mensagens que pastor Jonatas compartilha comigo. São mensagens que me trouxeram fortaleza e inspiração em momentos de complexidade como pandemia, enchente e estiagem. E agora ouvir dele estas palavras de apoio, amplia sobre mim a responsabilidade de fazer muito mais e, cada vez melhor, por Manaus. A IEADAM é uma das maiores igrejas do Brasil e muito tem colaborado com Manaus, tanto por meio de sua atuação institucional e espiritual, quanto pela ação de seus membros na sociedade. Me alegro no Senhor em representar nossos irmãos nesta função rogando a Deus que nos guie e oriente nesta nova jornada”, expressou Almeida.

O candidato a vice-prefeito Renato Junior (Avante) também participou da reunião e agradeceu a confiança da IEADAM neste projeto. “Somos irmãos na fé. Lutamos batalhas que vão além da compreensão humana. E estamos nos unindo tanto em oração quanto em ação para que Manaus siga mudando para melhor. Pastor Jonatas é amado por todos e sua voz e sabedoria são dignas de respeito. É uma honra contar com esta confiança”, disse Renato que também é evangélico.

Atualmente a Assembleia de Deus conta com mais de 3 mil templos em todo o Amazonas, sendo Manaus a cidade que concentra a maior quantidade de templos e membros. Também está sediada em Manaus a Rede Boas Novas de Comunicação e a Faculdade Boas Novas.

Comunicado

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEADAM) comunica à sociedade manauara que apoiará o projeto de reeleição do prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

Além de ser evangélico e comungar de princípios que também defendemos, David é sem sombra de dúvidas um prefeito trabalhador e responsável por grandes e visíveis transformações na cidade. Sua determinação e coragem para vencer desafios como a pandemia, cheia e estiagem, comprovaram sua capacidade de superar adversidades e lutar pelos menos favorecidos.

Seguiremos ao lado de David e Renato em oração e ação, na defesa de que este trabalho alcance ainda mais manauaras, trazendo paz, desenvolvimento, progresso e liberdade religiosa.

Pr. Jonatas Câmara

Presidente da IEADAM