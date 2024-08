Com uma atuação de gala, o Botafogo venceu o Flamengo por 4 a 1 neste domingo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro com um ponto a mais que o Fortaleza (46 a 45). Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, que marcou duas vezes, foram os autores dos gols do Fogão. Bruno Henrique descontou para o Fla. Com a vitória, o Glorioso alcançou 46 pontos, ultrapassando o Fortaleza e assumindo a liderança da tabela. O Flamengo caiu para a quarta posição, com 41 pontos, atrás do Palmeiras no critério de saldo de gols. Além disso, aumentou a pressão em cima do técnico rubro-negro Tite, que foi vaiado no estádio e muto criticado por colocar três zagueiros quando a partida estava empatada. Nas redes sociais, a cobrança sobre o treinador gaúcho também foi intensa.

O jogo começou mal para o Flamengo, que sofreu o primeiro gol logo aos 2 minutos. Marlon Freitas lançou Mateo Ponte, que, livre na área, cabeceou no canto esquerdo do goleiro Rossi, abrindo o placar. Pouco depois, o Flamengo sofreu outra baixa importante: Arrascaeta, com dores na coxa, precisou ser substituído. A pressão do Botafogo continuou, e o time criou várias oportunidades. Porém, foi o Flamengo que conseguiu empatar em sua primeira jogada ofensiva. Aos 23 minutos, Bruno Henrique, aproveitando um passe de Léo Ortiz, venceu o goleiro John com um toque por cobertura.

No segundo tempo, o Botafogo voltou a pressionar e recuperou a liderança aos 8 minutos, com Igor Jesus marcando após um desvio na defesa rubro-negra. O Flamengo tentou reagir, mas foi o Fogão que ampliou a vantagem com Matheus Martins, que marcou aos 38 minutos e nos acréscimos, selando a vitória alvinegra por 4 a 1. A torcida do Bota comemorou a goleada com gritos de “olé”, celebrando a retomada da liderança do campeonato.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira