O Manchester City começou sua campanha na Premier League com uma vitória convincente sobre o Chelsea, derrotando o rival por 2 a 0 no Stamford Bridge, em Londres. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe demonstrou que está determinada a lutar por mais um título inglês, após conquistar o tetracampeonato na temporada anterior. O primeiro gol da partida foi marcado por Erling Haaland, que balançou as redes aos 18 minutos do primeiro tempo. A vantagem foi ampliada por Mateo Kovacic, que selou a vitória nos minutos finais do jogo. O Chelsea, que investiu mais de R$ 1 bilhão em contratações nesta janela de transferências, tentou reagir, mas não conseguiu igualar o marcador. Em decisão que causou polêmica, o volante Enzo Fernández foi capitão dos Blues. Ele causou mal-estar no vestiário do clube após transmitir ao vivo a comemoração do título da Argentina na Copa América, devido a uma música racista contra os franceses negros.

Apesar das tentativas do Chelsea, a defesa do City se mostrou sólida, impedindo qualquer chance clara de gol para os mandantes. A equipe londrina, que esperava um desempenho melhor após os altos investimentos, saiu de campo sem conseguir marcar. Na próxima rodada, o Manchester City enfrentará o Ipswich, enquanto o Chelsea terá um desafio fora de casa contra o Wolverhampton. Ambas as equipes buscam se recuperar e mostrar um futebol mais convincente nas próximas partidas da liga.

*Reportagem produzida com auxílio de IA