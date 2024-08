Depois de perder para o Sport em Recife, o Amazonas se recuperou na Série B do Brasileirão. Neste sábado (17), na Arena da Amazônia, venceu o CRB por 2 a 0, em duelo válido pela 22ª rodada. Alvariño e Luan Silva marcaram os gols da vitória sobre a equipe alagoana, que segue sem vencer longe de seus domínios.

O Amazonas abriu o marcador aos 35 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Luan Silva escorou e o argentino Alexis Alvariño abriu o placar para os amazonenses. Com apenas quatro minutos da segunda etapa, o Amazonas ampliou. Luan Silva saiu na cara do goleiro e, de cavadinha, fez o segundo gol do aurinegro.

Com a vitória, o Amazonas chega aos 27 pontos e agora ocupa a 12ª colocação. A posição é justamente a que antes era do CRB que, com 24, cai para a 13ª.

As duas equipes voltam a jogar na Série B pela 22ª rodada. O Amazonas volta a jogar em casa, na terça-feira (20), às 21h (horário de Brasília). Recebe a Ponte Preta, na terça-feira (20). O CRB também joga em casa. Enfrenta o Ceará, na quarta (21), às 20h (horário de Brasília), no Rei Pelé.

