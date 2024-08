O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) terá 140 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (19). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

10 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência como ajudante de carga e descarga, repositor de mercadorias, auxiliar de serviços gerais, ajudante de obras, auxiliar de operações e/ou repositor de mercadorias.

Ter habilidades para executar atividades de movimentação de produtos, materiais e cargas em geral. Boa comunicação e trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função e/ou Ex-militar (soldado).

Diferencial cursos de prevenção de perdas ou fiscal de loja.

Desejável ter cursos de Operação de Loja e Atendimento ao Público.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE DELIVERY

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Primeiro Emprego e com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH A.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função e/ou Lavagem de Motocicletas e Veículos em geral.

Obrigatório ter CNH A.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando.

Com experiência na função.

Ter conhecimento na área Financeira.

Desejável ter curso de Informática Avançada.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

08 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA III

Escolaridade: Ensino Médio cursando ou completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função e/ou Conservação e Limpeza.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

15 VAGAS: TRABALHADOR RURAL – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

VAGA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.

01 VAGA: MOTORISTA LUBRIFICADOR – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir no município de Presidente Figueiredo.

Obrigatório ter CNH D.

Desejável ter cursos de MOPP e Direção Defensiva.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

VAGA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função e/ou Mecânica Diesel na execução de serviços corretivos mecânicos e em Tratores de Pneus MF.

Residir no município de Presidente Figueiredo.

Obrigatório ter CNH D e Informática Básica.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

VAGA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.

01 VAGA: LUBRIFICADOR AUTOMOTIVO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir no município de Presidente Figueiredo.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

VAGA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Segurança do Trabalho completo.

Com experiência na função.

Residir próximo ao Shopping Manauara.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE CAFETERIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência em atendimento em serviços de alimentação em geral.

Residir próximo aos bairros: Alvorada, Compensa, Lírio do Vale e Santo Agostinho.

Desejável cursos de Atendimento ao Cliente e Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: SOLDADOR MIG/MAG

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter curso de Solda MIG/MAG.

Residir nos bairros: Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, Aliança com Deus, Val Paraíso, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Monte Sião, Nossa Senhora de Fátima I e II, Fazendinha, Gustavo Nascimento e Braga Mendes.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Residir nos bairros: Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, Aliança com Deus, Val Paraíso, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Monte Sião, Nossa Senhora de Fátima I e II, Fazendinha, Gustavo Nascimento e Braga Mendes.

Desejável ter cursos de NR 12, 5 ‘S e Segurança no Trabalho.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter CNH D e Direção Defensiva.

Obrigatório ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Manipulação de Alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA IV

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em grelhados.

Obrigatório ter curso de manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: FISCAL DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR(A) DE VENDAS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA III – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental e/ ou Médio completo.

Primeiro Emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

