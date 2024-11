Rodri, que recentemente conquistou a Bola de Ouro, fez comentários positivos sobre Vinícius Júnior, considerando-o “um dos melhores jogadores do mundo”. No entanto, o atleta espanhol também apontou que o brasileiro ainda possui aspectos a serem aprimorados. Durante uma entrevista ao programa “El Larguero”, Rodri enfatizou a importância de Vinícius estar sempre atento durante as partidas. O jogador destacou a evolução de Vinícius, ressaltando que, por ser jovem, ele terá a oportunidade de receber conselhos valiosos de seus companheiros no Real Madrid. Essa orientação pode ser crucial para o desenvolvimento contínuo do talento brasileiro, que já se destaca no cenário internacional.

Na votação da Bola de Ouro, Rodri ficou em primeiro lugar, enquanto Vinícius Júnior ocupou a segunda posição. Essa classificação reflete o reconhecimento do desempenho excepcional de ambos os jogadores ao longo da temporada. Rodri, ao falar sobre sua própria carreira, também mencionou a possibilidade de um dia jogar pelo Real Madrid. O espanhol descreveu o clube como “o melhor da história” e expressou que seria uma grande honra fazer parte de sua equipe.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA