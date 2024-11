Ruben Amorim, de 39 anos, foi oficialmente nomeado como o novo treinador do Manchester United, após sua trajetória em clubes como Casa Pia, Braga e Sporting. Durante sua coletiva de imprensa inaugural, ele demonstrou otimismo ao afirmar que se considera “o cara certo” para liderar a equipe. O Manchester United, que atualmente ocupa a 13ª posição no Campeonato Inglês, busca uma recuperação rápida após a saída de Erik Ten Hag. O novo técnico reconheceu que a implementação de suas táticas exigirá tempo, mas ressaltou a necessidade imediata de vitórias.

“Todo treinador que chega aqui precisa de um período de adaptação, mas estamos cientes de que precisamos conquistar pontos”, afirmou Amorim. Ele também mencionou que há espaço para melhorias, especialmente na compreensão tática dos jogadores e em sua condição física. Amorim firmou um contrato de 30 meses com o clube, ciente da pressão que vem com a posição. “Estar no Manchester United significa que você deve vencer”, declarou. O treinador está determinado a trazer resultados positivos e títulos para a equipe, que enfrenta um momento desafiador na temporada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias