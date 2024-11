O São Paulo enfrenta o Atlético-MG, neste sábado (23), às 21h30, no Estádio do Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O técnico Luis Zubeldía retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada. Além disso, a equipe terá as voltas do zagueiro Arboleda e do meia Wellington Rato, recuperados de lesão. O zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla, que estavam com suas seleções na data Fifa, também ficam à disposição.

Em contrapartida, o treinador argentino tem cinco desfalques para o confronto: Sabino (suspenso), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Liziero (dores no tornozelo direito) e Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo).

Confira a provável escalação

Sendo assim, a provável escalação do São Paulo é: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Michel Araújo); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva. A equipe é a sexta colocada no Brasileirão, com 58 pontos em 34 jogos. São 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas até aqui, somando 56% de aproveitamento. São Paulo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no YouTube Jovem Pan Esportes.