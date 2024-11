A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu o título de membro da Iniciativa de Impacto Acadêmico das Nações Unidas (United Nations Academic Impact – Unai).

A iniciativa envolve instituições de ensino superior das Nações Unidas no apoio e na contribuição para a realização dos propósitos e princípios da Organização, incluindo a promoção e a proteção dos direitos humanos, o acesso à educação, a sustentabilidade e a resolução de conflitos.

A certificação foi oficialmente concedida pela Divisão de Extensão do Departamento de Comunicações Globais da ONU, após a UEA submeter indicadores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Universitária (Padex) e do Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Eventos (Padev).

Os programas, financiados pela UEA, têm como objetivo promover iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

O reitor da UEA, André Zogahib, reforça que receber o certificado reforça o compromisso e dedicação da UEA com o ensino.

“Como reitor, é um privilégio ver como a nossa universidade contribui para o desenvolvimento do Amazonas, da Amazônia e do mundo. É importante destacar que a filiação foi possível a partir dos indicadores de programas e projetos que apontam para os ODS e do compromisso que cada programa ou projeto de extensão assume naquele ODS”, disse.

Para o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Darlisom Ferreira, o reconhecimento eleva o status da UEA no cenário acadêmico internacional e, também, reforça a responsabilidade social e seu papel na promoção de práticas sustentáveis e inclusivas. “A participação na Unai representa um passo importante para a UEA, que se compromete a ser um agente ativo na transformação social e no desenvolvimento sustentável da região amazônica e do mundo”.

Sobre a Unai

Com o nome original United Nations Academic Impact (Unai), o Impacto Acadêmico das Nações Unidas foi criado com base nos compromissos relativos à Agenda 2030 de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A iniciativa conta mais de 1.600 associados, espalhados por mais de 150 países.

A UNnai envolve estrategicamente instituições de ensino superior com as Nações Unidas, por meio de uma abordagem holística que inclui ensino e pesquisa, parcerias institucionais e envolvimento comunitário.

O post UEA: membro da Iniciativa de Impacto Acadêmico das Nações Unidas apareceu primeiro em Portal Você Online.