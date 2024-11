O jogador Hulk, do Atlético-MG, anunciou que se casará com Camila Ângelo, sua ex-sobrinha, em uma cerimônia marcada para o dia 17 de dezembro. O evento será realizado em um resort de luxo localizado na Paraíba. Desde 2019, o casal mantém um relacionamento e é pai de duas filhas. A separação de Hulk com Iran Ângelo, sua ex-esposa, ocorreu após 12 anos de casamento, durante os quais tiveram três filhos. A nova união gerou controvérsias dentro da família, mas o casal já formalizou a relação há dois anos, o que demonstra um compromisso mais sólido. A preparação para a festa de casamento está envolta em sigilo, com a equipe do resort recebendo instruções para não divulgar detalhes sobre o evento. Essa medida tem gerado curiosidade entre os fãs e a mídia, que aguardam ansiosamente por informações sobre a celebração.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA