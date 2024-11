Beneficiada pelo programa Bolsa Esporte Estadual, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), a atleta Adriele Marcela vem alcançando feitos extraordinários em competições nacionais.

Seu próximo desafio é os Jogos Desportivos Sul-americano que acontecem na Colômbia, na primeira semana de dezembro.

Com apenas 14 anos, a nadadora amazonense já soma 22 títulos nacionais, incluindo conquistas nos Jogos Escolares Brasileiros e no prestigiado Troféu Chico Piscina, acumulando ao todo 30 pódios em sua jovem carreira.

“A Adriele é motivo de grande orgulho. Ela simboliza a força e o talento da natação amazonense e tem mostrado ao Brasil a qualidade dos nossos atletas. E o programa Bolsa Esporte Estadual se revela um pilar fundamental para que talentos como o de Adriele possam ser desenvolvidos”, afirmou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Agora, a atleta encara mais um grande desafio: representar o Brasil nos Jogos Desportivos Sul-Americanos, que acontecerão na Colômbia. Adriele disputará as provas de 400 metros Livre e 200 metros Medley, fortalecendo ainda mais sua reputação como uma das promessas da natação brasileira para o próximo ciclo olímpico.

“Meu maior sonho, nesse momento, é conseguir uma medalha no Sul-Americano. Mas, meu maior sonho como nadadora, é ir para as Olimpíadas, representar o Brasil e ser a primeira amazonense a ganhar uma medalha feminina nas Olimpíadas”, destacou a atleta Adriele Marcela.

O programa do Governo do Amazonas, gerido pela Sedel, é uma ferramenta essencial para atletas locais, proporcionando apoio financeiro e incentivando o desenvolvimento esportivo em meio aos desafios regionais.

Para Jacinete Cordeiro, mãe da atleta, é gratificante ver a filha onde chegou. “Ver minha filha ser considerada a maior nadadora da história do Amazonas é um sentimento de orgulho. O que mais admiro na minha filha é a simplicidade dela, veja que nas vitórias ela comemora do jeito dela, respeitando as suas adversárias. Agradeço por todo apoio à minha filha, e eu sou a maior incentivadora dela”, comentou.

O post Amazonense é convocada para os Jogos Desportivos Sul-Americano apareceu primeiro em Portal Você Online.