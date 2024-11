O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec), publicou edital para os cursos técnicos e especializações técnicas de 2025. Ao todo, são 3.375 vagas distribuídas entre a capital e o interior do estado com as inscrições acontecendo no período de 29 de novembro a 9 de dezembro, no link concursoscopec.com.br.

Vagas

Para os cursos técnicos, serão ofertadas 1.448 vagas na capital, divididas entre 28 cursos, e 1.322 vagas no interior, com 20 opções de formação técnica em 29 municípios. Já as especializações técnicas contam com 250 vagas na capital, distribuídas em seis cursos, e 355 vagas no interior, contemplando cinco cursos distintos.

Novos cursos de especialização

O edital traz novidades para aqueles que buscam uma Especialização Técnica. O Cetam lança cinco cursos novos na área da saúde e gastronomia que são, Parasitologia, Higiene Ocupacional, Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador e Cozinha brasileira.

Inscrições e detalhes

As inscrições devem ser realizadas conforme as orientações disponíveis no edital. O processo é uma chance única para quem deseja investir em sua formação e preparar-se para o mercado de trabalho.

Compromisso com a educação

Com as vagas ofertadas via editais até outubro de 2024, o Cetam atinge a marca de 927.562 vagas oferecidas desde 2019 até agora.

Os números mostram o investimento do Governo do Estado na qualificação da mão de obra no Amazonas.

Para o diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, a autarquia reafirma seu papel como referência na formação técnica e profissional, garantindo acesso à educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“O Cetam completou 21 anos em 2024 cumprindo sua missão de educar, qualificar profissionalmente e transformar a vida dos amazonenses”, destacou.

“Estamos levando qualificação profissional para todo o estado, seguindo uma orientação do governador Wilson Lima, que é formar mão de obra especializada e gerar emprego e renda, principalmente, no interior”, ressaltou o presidente.

O post Cetam: 3.375 vagas para cursos técnicos e especializações; inscrições apareceu primeiro em Portal Você Online.