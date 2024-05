Foto: Divulgação

O artista RM, ícone do pop do século XXI e membro do BTS, lança hoje seu segundo álbum solo, “Right Place, Wrong Person“. O álbum chega um ano e cinco meses após o lançamento de seu primeiro álbum solo, “Indigo”, apresentado em dezembro de 2022.

“Right Place, Wrong Person” explora a sensação e os momentos relatáveis de se sentir como um estranho, deslocado. No álbum, RM pinta um retrato de emoções universais que qualquer pessoa pode ter experimentado pelo menos uma vez na vida, transmitindo uma mensagem que ressoa com aqueles que buscam respostas diante dessas emoções.

O álbum traz um total de 11 músicas — a faixa principal, “LOST!”, além de “Right People, Wrong Place“, “Nuts”, “‘out of love”, “Domodachi (feat. Little Simz)”, “? (Interlude)”, “Groin’”, “Heaven”, “Around the world in a day (feat. Moses Sumney)”, “ᅲᅲ(Credit Roll)” e a pré-lançada faixa “Come back to me”. Todas as músicas contam com a participação de RM nas letras, refletindo sua habilidade musical.

“Right Place, Wrong Person” mostra RM como uma verdadeira potência criativa, com a capacidade de unir artistas de diversos contextos. RM esteve meticulosamente envolvido em todos os aspectos do álbum e selecionou cuidadosamente os artistas para colaborar na música e nos visuais do projeto, continuando sua colaboração inovadora em todos os gêneros da cultura pop.

