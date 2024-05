O Santos terá um desfalque importante para o restante da temporada. O goleiro João Paulo sofreu uma lesão grave no tornozelo esquerdo, rompendo o tendão de Aquiles durante a partida contra o América-MG. O jogador precisará passar por cirurgia, e o tempo estimado de recuperação é de seis a oito meses. O lance no qual o atleta se machucou precedeu o polêmico gol do Coelho na derrota santista por 2 a 1 em Belo Horizonte, na última sexta-feira (24). Após João Paulo se machucar, o atacante americano Renato Marques ficou com a bola e a chutou para o gol vazio, gerando indignação no elenco e na torcida do Peixe, que acusaram o adversário de falta de fair play.

Com a ausência de João Paulo, o Santos já está se organizando para lidar com a situação. O goleiro Gabriel Brazão será o responsável por assumir a titularidade da equipe durante o período de recuperação do companheiro. Paralelamente, a diretoria alvinegra indica que vai ao mercado em busca de um substituto. Apesar da derrota para o América-MG, o Alvinegro ainda se mantém na liderança da Série B, mas pode perdê-la dependendo do desfecho da sétima rodada — o Goias, que visitará o Avaí nesta segunda-feira (27), pode tomar a ponta. O próximo desafio do Peixe será contra o Botafogo-SP, em 3 de junho, em Londrina (o clube do litoral vendeu o mando para uma empresa).

