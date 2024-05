O sábado (25 foi de grandes movimentações no paradesporto escolar do Amazonas. Na Vila Olímpica de Manaus, a capital amazonense recebeu o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, competição nacional destinada a paratletas. O momento também marcou, simultaneamente, a 2ª edição das Paralimpíadas Escolares do Amazonas (Parajea’s). Mais de 40 alunos paratletas da rede estadual participaram da competição, nas modalidades de atletismo e natação.

Classificatório para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares, que acontece em novembro, na cidade de São Paulo, o Parajea’s surge como as seletivas específicas dos paratletas, que antes eram definidas nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs). O objetivo para 2024 é dobrar o número de paratletas classificados para a fase nacional da competição, como explicou Keegan Ponce, assessor pedagógico do Núcleo de Desporto Escolar da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar.

“Tivemos 45 paratletas inscritos no Parajea’s nas modalidades de atletismo e natação. Na fase nacional, teremos mais modalidades, e queremos dobrar o número de 28 paratletas que tivemos em 2023. O esporte ajuda na autoestima, na inclusão. Ajuda também no pedagógico, porque melhora o desempenho deles em sala. Representa mudança de vida para esses adolescentes”, destacou Keegan.

O número de paratletas do Amazonas qualificados para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares dependerá dos índices técnicos alcançados pelos mesmos durante as competições deste sábado. O resultado será divulgado nesta segunda-feira (27), pelo Comitê Paralimpíada Brasileiro (CPB).

Meeting

Anteriormente disputadas em coletivo pelos estados brasileiros, as classificatórias para a fase final das Paralimpíadas Escolares acontecem, este ano, em todas as capitais do país, qualificando os paratletas dos estados correspondentes. O momento, além do desporto escolar, também marca o desenvolvimento do esporte entre outras esferas, como a universitária e a militar.

“Estamos com um evento esportivo completo. Já no paradesporto, sairá daqui a delegação amazonense para as Paralimpíadas Escolares, que é a maior competição do mundo neste sentido. Nenhuma outra reúne tantos atletas”, enfatizou o diretor jurídico do CPB, Paulo Losimskas. Em 2023, cerca de 1,8 mil paratletas estiveram na fase final em São Paulo.

O evento de organização nacional também contou com as modalidades de tiro esportivo e halterofilismo, realizadas na sede da Federação Amazonense de Tiro Esportivo e na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Sonhos

Alvo de muita dedicação em meio aos paratletas, o Parajea’s também é um espaço de sonhos e realizações. Entre primeiras experiências e currículos já consolidados, o objetivo é um só: estar em São Paulo em novembro.

E é com essa mentalidade que o paratleta Alex Oliveira, o “mini Bolt”, participou de mais uma seletiva em sua carreira esportiva. Caso se classifique, essa será sua 6ª participação em etapas nacionais das Paralimpíadas Escolares. No último ano, ele voltou de São Paulo com duas medalhas de bronze, conquistadas no salto em distância e na corrida dos 250 metros.

“Já são três anos competindo, e o meu objetivo é ser o melhor do Brasil. Já pude estar em São Paulo e Brasília, com muita dedicação e esforço”, ressaltou Alex, que é aluno da Escola Estadual (EE) Arthur Araújo, na zona Centro-Sul de Manaus.

Já para a corredora de handbike Raianne do Nascimento, a expectativa é pela primeira participação. Na modalidade há pouco mais de um ano, a aluna da EE Belarmino Marreiro, localizada na zona norte da capital, tem o sonho de se classificar para as Paralimpíadas Escolares.

“Foi muito legal e divertido estar aqui hoje, muito emocionante. Agora, quero estar em São Paulo, para iniciar minha trajetória nas competições escolares”, finalizou Raianne.

