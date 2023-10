A seca extrema do rio Negro pode estar perto do fim. Isso porque segundo a medição do Porto de Manaus, o rio Negro não desceu nenhum centímetro nesta sexta-feira (27). É a primeira vez desde que começou a vazante há quatro meses que o nível do Rio Negro na orla de Manaus não baixou.

A profundidade é de 12,70 m registrada entre a quinta-feira (26) e esta sexta-feira (27), conforme medição do Porto de Manaus.”

Nos últimos dois dias, a vazante do rio desacelerou. Na quarta-feira (25), baixou 6 centímetros e apenas 3 centímetros na quinta-feira (26).

Mas antes foram cinco dias seguidos com descida de 10 cm no nível da água, média diária da vazante em outubro.

A parada na descida da água ocorre 11 dias depois do recorde da seca de 2010 [13,63 metros] em Manaus ser batido no dia 16, quando se registrou 13,59 metros.

A pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, confirmou que o Rio Negro apresenta sinais de que está entrando em processo de estabilização.

A previsão é que somente em novembro volte a subir, com mais chuvas nas cabeceiras do Rio Amazonas.

