A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) optou por adiar o término do Campeonato Brasileiro de 2023 para o dia 6 de dezembro, em uma decisão que visa evitar desequilíbrios nas disputas pelo título, vaga na Libertadores e luta contra o rebaixamento. Anteriormente, a competição estava programada para encerrar no dia 3 do mesmo mês. Com essa mudança, os times terão tempo para se igualarem aos demais, já que as quatro últimas rodadas serão disputadas com todos em campo e com o mesmo número de partidas jogadas. Além disso, a CBF também divulgou as datas dos cinco jogos que foram adiados. Mesmo respeitando a Data Fifa, a entidade teve que marcar uma das partidas, Fortaleza x Cruzeiro, para o dia 18 de novembro, sábado, às 18h30, no Castelão. Esse jogo havia sido adiado devido à final da Copa Sul-Americana e à convocação da seleção brasileira. O confronto entre Cruzeiro e Vasco, da 33ª rodada, também teve sua data alterada para o dia 22 de novembro.

O Fortaleza, por sua vez, teve dois jogos remarcados. O confronto contra o Botafogo, que seria válido pela 29ª rodada, agora acontecerá no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, na capital cearense. Já o jogo do Fluminense contra o São Paulo, que estava marcado para o mesmo fim de semana da final da Libertadores, foi remarcado para o dia 22 de novembro, quarta-feira, no Maracanã. O Flamengo também teve sua partida contra o Red Bull Bragantino adiada para o dia 23 de novembro, às 21h30, devido à reserva do estádio para a decisão continental. A CBF alega que a prorrogação das partidas será aplicada a partir da 35ª rodada do campeonato e está respaldada nos regulamentos específicos da competição e nas regras gerais das competições. A entidade ainda afirma que todos os clubes e federações serão informados da decisão.

Jogos remarcados

18/11 – 18h30 – Fortaleza x Cruzeiro

22/11 – 19h – Cruzeiro x Vasco

22/11 – 21h30 – Fluminense x São Paulo

23/11 – 19h – Fortaleza x Botafogo

23/11 – 21h30 – Flamengo x Bragantino