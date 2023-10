Nesta quinta-feira, 26 de outubro, a Câmara Municipal de Vereadores de Barcelos, Amazonas, foi palco de uma solenidade especial promovida pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos-AM. O evento teve como propósito homenagear pessoas que desempenharam serviços notáveis em apoio à 75ª DIP, contribuindo de diversas maneiras para o excelente serviço público prestado pela Polícia Civil no município de Barcelos.

Durante a solenidade, realizou-se uma retrospectiva dos dois anos de gestão do Investigador Diego Araújo à frente da delegacia, na função de gestor da DIP. Diego Araújo aproveitou a oportunidade para destacar o apoio fundamental que tem recebido do Delegado Geral, Dr. Bruno Fraga, do Delegado Geral Adjunto, Dr. Guilherme Torres, e do Diretor do DPI, Dr. Paulo Mavignier. Essa parceria possibilitou conquistas significativas, incluindo a reforma da delegacia, a aquisição de quatro novos aparelhos de ar-condicionado, cinco computadores, duas viaturas novas tracionadas e duas armas longas, entre elas um fuzil IA2, calibre 556.

Diego Araújo também enfatizou que sua gestão tem como base a valorização de sua equipe e o estabelecimento de vínculos sólidos com outros órgãos do poder público. Além disso, ele destacou o compromisso em promover uma maior proximidade e uma colaboração integrada com as forças de segurança e a Prefeitura Municipal de Barcelos, acreditando que essa abordagem resulta diretamente na prestação de serviços de excelência à população.

Durante o evento, foi anunciada a implementação do novo sistema de procedimentos policiais eletrônicos (PPE), que entrará em pleno funcionamento em janeiro de 2024. Essa iniciativa representa um marco de modernização nos trabalhos realizados na delegacia de Barcelos, promovendo maior eficiência e agilidade nos procedimentos policiais.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas e a 75ª DIP de Barcelos-AM expressam sua gratidão a todos os envolvidos e reiteram o compromisso de continuar servindo à comunidade com excelência e dedicação. Parabéns a todos os homenageados e à equipe da delegacia por seus esforços notáveis em prol da segurança e do bem-estar de Barcelos.

CONFIRA AS FOTOS: