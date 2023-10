Os cidadãos do Amazonas que possuem a Carteira de Identidade Nacional (CIN), emitida pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), já podem solicitar a versão digital do documento por meio do aplicativo gov.br. A CIN Digital é segura e oferece facilidades ao usuário, como portar um menor volume de documentos e evitar a perda da identidade.

Podem fazer o download da CIN Digital aqueles que obtiveram o documento físico de acordo com o novo modelo. O aplicativo gov.br está disponível na Google Play Store (para dispositivos Android) e App Store (para dispositivos iOS).

De acordo com a investigadora da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e gerente civil do IIACM, Kristiane Lima Eliziário, a CIN Digital tem a mesma validade da CIN em formato físico.

“A CIN Digital tem a mesma força, legalidade do documento impresso. As pessoas que já estão com o novo documento em formato físico podem usufruir das mesmas vantagens com o digital. Inclusive, ter o documento no smartphone é uma opção segura, que permite ao cidadão transitar com o menor volume de coisas ou documentos, uma vez que é um item que milhares de brasileiros possuem”, ressaltou Kristiane.

Ainda conforme a investigadora, o cidadão pode baixar a CIN Digital no tempo mínimo de 24 horas do recebimento da CIN física, entregue no PAC (Pronto Atendimento ao Cidadão), ou tempo hábil para o desbloqueio no sistema. Com o documento baixado, o cidadão poderá imprimi-lo e usar como a identidade original.

A CIN Digital é mais um serviço do Governo Federal e do Governo do Amazonas.

Vantagens

A CIN Digital oferece vantagens para os cidadãos e para o Sistema de Segurança Pública, tais como praticidade e agilidade, pois permite ao usuário ter a CIN na palma da mão a todo tempo; segurança, uma vez que utiliza recursos avançados como a criptografia, para proteção dos dados pessoais do cidadão; e possibilidade de compartilhamento, promovendo facilidade na hora de apresentar o documento, sem necessidade de fotocópia, podendo ser compartilhado diretamente do app gov.br.

Passo a passo

Para as pessoas que já estão em posse da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Amazonas e desejam ter a versão digital do documento, basta seguir os seguintes passos:

1) Baixe o aplicativo do site/plataforma gov.br em seu smartphone e crie a sua conta, caso ainda não tenha;

2) Abra o aplicativo do gov.br e siga as instruções para realizar o cadastro e associar sua versão digital da CIN ao aplicativo. É necessário ter o Selo Prata ou Ouro associado ao cadastro. Todas as informações são esclarecidas durante o cadastramento;

3) Após fazer o login, selecione a opção “Carteira de Documentos”;

4) No Menu principal clique em “Adicionar documento”;

5) Selecione a Carteira de Identidade Nacional (CIN) na lista de documentos apresentada.

Pronto! Agora você acessa seus documentos digitais com a mesma validade do documento físico.