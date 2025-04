Visuliazação: 0

As obras do Residencial Maués, no bairro Cachoeirinha, zona sul, estão na fase final de execução e a previsão de entrega é para o próximo mês de maio pelo governador Wilson Lima. O habitacional será o segundo a ser entregue pelo Governo do Amazonas, por meio do Programa Social e Ambiental de Manaus e interior (Prosamin+).

Executados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), os trabalhos atualmente estão concentrados na construção das calçadas, pavimentação, pintura externa e interna dos blocos, colocação de louças nos apartamentos, instalações elétricas e implantação da iluminação pública.

De acordo com o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, o novo residencial vai receber 72 famílias de áreas de risco de alagação das comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, zona sul. “Mais um habitacional do Prosamin+, do Governo do Amazonas, será entregue para beneficiar pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade social. Estamos muito felizes em poder proporcionar essa melhoria da qualidade de vida para essas famílias”, destacou, completando que o primeiro habitacional entregue foi o General Rodrigo Otávio, na zona sul, beneficiando 32 famílias.

Ao longo do mês de abril, as famílias que irão morar no Residencial Maués visitaram o local e também participaram de uma oficina de preparação, onde receberam orientações sobre o uso dos equipamentos e das áreas comuns, medidas de segurança, bem-estar, convivência com os vizinhos, além de informações sobre a criação de agentes de vizinhança e os procedimentos para a mudança.

O diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro, órgão responsável pelo processo de reassentamento das famílias, ressalta que, além de moradias dignas, os residenciais do Prosamin+ também proporcionam segurança jurídica aos beneficiários. “É importante destacar que os apartamentos do programa já são entregues com o título definitivo do imóvel, garantindo a segurança da propriedade às famílias”, frisou.

O Prosamin+ prevê a construção de 808 unidades habitacionais para famílias reassentadas de áreas de risco de alagação na capital. O primeiro habitacional entregue foi o Residencial General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul, que beneficiou 32 famílias. Atualmente, estão em execução 176 unidades habitacionais na comunidade da Sharp, na zona leste.

Sobre o residencial

O Residencial Maués possui 72 apartamentos, cada um com 50,33 metros quadrados, com dois quartos, sala de estar, cozinha, banheiro, varanda, além de uma vaga de estacionamento. As unidades são adaptadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e contam com infraestrutura moderna e urbanismo planejado, além de fácil acesso a serviços essenciais como saúde, educação, transporte público e comércio.

Entre os diferenciais das novas unidades habitacionais do Prosamin+ estão os apartamentos mais amplos, adaptados, com varandas e uma vaga de garagem. Outro destaque importante é que as famílias recebem a titularidade do imóvel no momento da entrega das chaves, o que garante segurança jurídica e estabilidade, um avanço em relação às fases anteriores do programa.

Soluções de moradia

Desde 2022, o Prosamin+ já beneficiou 1.688 famílias das comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, na zona sul, com soluções habitacionais, incluindo unidades residenciais, indenizações e bônus moradia (compra assistida).

Os conjuntos habitacionais construídos pelo Governo do Estado estão inseridos no Programa Amazonas Meu Lar, que prevê mais de 24 mil soluções de moradias, além da regularização de 33 mil imóveis. Até o momento, foram atendidas 25.037 famílias, sendo 6.532 com soluções de moradia e 18.505 com regularização fundiária.

