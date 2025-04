Visuliazação: 0

As Carretas da Saúde registraram mais de 15 mil atendimentos no Amazonas no primeiro trimestre de 2025. Em Manaus, uma das unidades itinerantes está estacionada no Shopping São José, zona leste, e outra na Maternidade Azilda Marreiro, zona norte da capital.

No bairro São José, o governador Wilson Lima acompanhou os trabalhos da Carreta da Saúde, que está com a oferta de 3.630 exames de imagem, sendo 1.980 ultrassonografias e 1.650 mamografias. Os atendimentos no local vão até o dia 2 de maio e funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

“Já estivemos no Monte dos Oliveiras, na Compensa e hoje estamos no Shopping São José, na zona leste, assim como estamos levando nossa Carreta para o interior, como Novo Airão, Iranduba, Rio Preto da Eva e outros municípios. A fila de mamografia, por exemplo, nós já zeramos e estamos levando para aqueles bairros onde há uma maior necessidade de atendimento”, afirmou o governador Wilson Lima.

De acordo com a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, no caso da mamografia, mulheres acima de 40 anos não necessitam de solicitação médica e agendamento prévio, podendo ser atendidas no horário das atividades.

“Trabalhar com as unidades móveis trouxe uma maior acessibilidade para a população, trouxe uma inovação no planejamento, na oferta de serviços aqui para a capital e Região Metropolitana”, reforçou a secretária.

Serviços

Além dos atendimentos na zona leste, a Carreta da Saúde segue em atividade na Maternidade Azilda Marreiro, na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona norte. No local, estão sendo ofertadas tomografias de abdômen, crânio, pelve, extremidades e colunas cervical, torácica e lombossacral.

Em ultrassonografia, os exames são para abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, do aparelho urinário, da próstata via abdômen, obstétrica, transvaginal e pélvica.

No interior, a unidade itinerante está em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) e ficará posicionada na Praça da Juventude, localizada na avenida Amazonino Mendes, bairro Galo da Serra II, disponibilizando exames de mamografia e ultrassonografia.