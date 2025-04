Visuliazação: 0

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), destitui oficialmente a comissão do concurso público, encerrando a tramitação interna para um novo certame. A medida foi publicada no Diário Oficial da casa legislativa na última sexta-feira (25).

O documento acaba com a comissão que havia sido recomposta em janeiro, o que alimentou ainda mais as expectativas dos candidatos. A anulação do certame seguiu uma recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), que apontou diversas irregularidades no processo, como problemas nas provas e falta de transparência.

Quando anunciou a anulação do concurso, no dia 14 de março deste ano, David Reis chegou a prometer a realização de um novo certame. Na ocasião, ele informou, ainda, que um novo edital seria anunciado no período de seis meses.

Polêmicas

Realizado em setembro de 2024, o concurso da CMM foi realizado a partir de três editais, oferecendo vagas para cargos de níveis Médio e Superior. Ao todo, cerca de 20 mil candidatos se inscreveram para o certame.

Após sua realização, o MPAM, que levantou diversas inconsistências na condução do concurso. Entre as irregularidades identificadas, destacam-se falhas na correção das provas subjetivas, problemas na divulgação e transparência do certame e possíveis falhas de segurança, como o rompimento do lacre de um dos malotes de prova.

Uma portaria publicada no dia 10 de abril prorrogou por 15 dias o prazo da sindicância instaurada para apurar as circunstâncias que levaram à anulação do concurso público da Casa Legislativa.

A anulação total do concurso atingiu 73 aprovados dentro do número de vagas e ao menos 224 candidatos do cadastro reserva, que aguardavam nomeação.

Posicionamento

A destituição da comissão indica que a realização de um novo concurso foi abandonada, contrariando o compromisso assumido publicamente por David Reis. Nesse sentido, a reportagem procurou a assessoria de comunicação da CMM para solicitar o posicionamento oficial da casa legislativa sobre o assunto. Em caso de resposta. A matéria será atualizada.