O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, abordou as recentes controvérsias envolvendo o jogador Dudu, afirmando que sua ausência na partida contra o Vasco se deve a “motivo interno”. A decisão de não o relacionar ao jogo ocorreu após Dudu manifestar descontentamento por não ser titular, o que gerou um clima tenso dentro do clube. “Antes do jogo, fechei o assunto. Disse que o motivo da suspensão não era a entrevista. O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação”, disse o treinador. A situação ganhou mais destaque quando o presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez um gesto que sugeria a possibilidade de Dudu deixar o clube, o que intensificou os rumores sobre sua saída.

⚠️ Atenção! Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, indicando que Dudu vai embora do clube. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/ibmSyfwJO2 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) April 27, 2025

O gesto alimentou os rumores sobre uma possível saída de Dudu. Diante desta situação, o clube teria agendado uma reunião nesta semana para definir o futuro do atacante. “Quanto ao futuro, quando tivermos informações, iremos informar. Mas, neste momento, não existe nada. Foi só um jogador que não foi relacionado”, descontou Jardim, no domingo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias