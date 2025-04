Visuliazação: 1

O senador Omar Aziz (PSD) defendeu nesta segunda-feira (28/04) a ampliação de ações policiais para acabar com a insegurança da população no Amazonas. Uma das ações citadas foi a realização de um novo concurso público para as delegacias voltarem a funcionar 24 horas por dia, em Manaus.

Omar reconheceu o sucesso do “Ronda nos Bairros”, criado durante sua gestão como governador, mas destacou que Manaus cresceu e que, atualmente, o programa precisaria ser ampliado e remodelado.

“Hoje eu já não implantaria o Ronda nos Bairros como foi feito antes. Manaus cresceu muito, perdemos espaços e precisamos retomá-los”, disse o senador em coletiva de imprensa.

Entre as propostas citadas pelo senador estão dobrar o efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a realização de um concurso público para reforçar a segurança. Segundo Omar, a proposta é contratar 300 novos delegados para a Polícia Civil.

“Para fazer uma boa segurança, precisamos dobrar o número de policiais militares e fazer um concurso para, no mínimo, 300 novos delegados. As delegacias têm que voltar a funcionar 24 horas. Hoje temos um projeto maior para ampliar e confrontar o narcotráfico”, afirmou Omar Aziz.