Com uma frota de mais de 50 veículos, distribuídos em 21 linhas com opções de deslocamento para todas as zonas da capital amazonense, o Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com a avenida do Turismo, no bairro Tarumã, deu início às operações, nesta segunda-feira (23).

Por dia é prevista a circulação de 30 mil passageiros pelo novo terminal inaugurado na última sexta-feira (20), pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O chefe do setor de Fiscalização de Transporte do IMMU, Jonas Moura, explicou como foi o primeiro dia útil de funcionamento do T7.

Usuários

“Estamos aqui orientando os usuários do transporte coletivo quanto às opções de itinerários no novo terminal de integração.

Esse é o terceiro dia de operação, então fizemos o levantamento sobre a quantidade de passageiros, principalmente no horário de pico, para que as pessoas consigam fazer a integração dos seus bairros no T7.

A previsão é atender mais ou menos 30 mil passageiros, diariamente, em cerca de 500 viagens. Com a expectativa de evoluir cada vez na operação, o terminal deve estar preparado para fazer o transporte desses passageiros a seus destinos”, frisou Moura.

Terminal

Nesta segunda-feira, o local atendeu de forma satisfatória quem já passou pelo terminal, graças à criação de quatro novas linhas troncais com destino ao Centro, Ponta Negra e aos demais terminais de integração.

Os usuários não enfrentaram grandes filas, mesmo com grande demanda nos horários entre 6h e 9h. Uma das usuárias do novo terminal é a aposentada Zuma do Nascimento, de 68 anos.

A passageira elogiou a infraestrutura do local. “Eu estou gostando bastante e achei uma ótima ideia, porque antes a gente pegava o ônibus lá no terminal 4. É bom, porque daqui a gente já pega ônibus para qualquer local da cidade.

Estou gostando bastante e me adaptando neste primeiro dia”, disse. Para orientar os passageiros sobre os pontos de embarque e fiscalizar a operação das linhas que saem do T7, 15 servidores do IMMU estão trabalhando desde as 4h30 e seguirão até a 0h.

