A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tornou público o áudio da análise do VAR referente a um lance controverso que envolveu o lateral Vanderlan durante a partida em que o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0. O árbitro Rafael Rodrigo Klein justificou sua decisão de não marcar pênalti a favor do Vasco, afirmando que o jogador estava “recolhendo esse braço”. Essa interpretação foi validada pelo VAR, que teve Gilberto Rodrigues Castro Júnior como responsável. A decisão gerou descontentamento no Vasco, que expressou sua insatisfação com a atuação da arbitragem. O executivo de futebol do clube, Marcelo Sant’Anna, ressaltou que a mão do jogador deveria ter sido considerada falta, mas que houve uma mudança no critério de interpretação por parte do árbitro. Essa situação levantou questionamentos sobre a consistência das decisões durante o jogo.

Apesar da derrota, o Vasco ocupa atualmente a décima posição na tabela do campeonato, somando 35 pontos. O próximo desafio da equipe será contra o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo. A expectativa é de que o time busque a recuperação e melhore sua posição na classificação. A polêmica em torno do lance e a crítica à arbitragem refletem um clima de tensão que permeia o campeonato, onde decisões controversas frequentemente geram debates acalorados entre clubes e torcedores. A transparência nas análises do VAR é um passo importante para esclarecer situações que podem influenciar o resultado das partidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane