Novos dados da pesquisa de Produção Agropecuária Municipal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PPM-IBGE) mostraram que em 2023 os pecuaristas do Amazonas produziram mais de 40 milhões de litros de leite.

“O estado ordenhou 89,7 mil de cabeças de vacas e teve uma produção de 43,4 milhões de litros de leite, em 2023, mas ficou na 23a posição entre as Unidades da Federação”, diz o relatório da pesquisa PPM.

Os maiores produtores foram Minas Gerais (9,4 bilhões de litros), Paraná (4,6 bilhões de litros) e Rio Grande do Sul com produção de 4,1 bilhões de litros. Por sua vez, os estados que menos produziram leite ano passado foram Amapá (4,9 milhões de litros), Roraima (19,5 milhões de litros) e Distrito Federal (30,6 milhões litros).

Entre os estados da região Norte, o Amazonas ficou na quarta posição na produção de leite, com 43,4 milhões de litros. A liderança foi de Rondônia com 644,2 milhões de litros de leite e o estado do Norte com a menor produção foi Amapá, com 4,9 milhões de litros.

Os municípios amazonenses com maior produção leiteira foram Autazes (12,4 milhões de litros), Careiro da Várzea (9 milhões de litros) e Apuí (5 milhões de litros).

